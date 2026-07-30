بمشاركة سوريا: لجنة المهندسين الشباب العرب تناقش في عمان التحول الرقمي بقطاع الهندسة

عمان-سانا

بمشاركة نقابة المهندسين السوريين، عقدت لجنة المهندسين الشباب العرب ندوة علمية تخصصية في العاصمة الأردنية عمّان يوم أمس الأربعاء، في مقر نقابة المهندسين الأردنيين.

وتأتي الندوة في إطار تأسيس شبكة عربية فاعلة تجمع المهندسين الشباب من مختلف الدول العربية، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بينهم، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف، ويسهم في تطوير المهارات القيادية والهندسية، وتمكين الشباب العربي من أداء دور أكثر فاعلية في مسيرة التنمية الهندسية والمهنية.

رئيس اللجنة المهندس محمد الحباشنة، أكد أن هذه الندوة تشكل بداية لسلسلة أنشطة علمية ومبادرات تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الهندسية العربية، في مجال التحول الرقمي ضمن قطاع الهندسة والإنشاء، بالتوازي مع العمل على استكمال الإجراءات التأسيسية للجنة وإقرار خطط عملها للمرحلة المقبلة.

نمذجة معلومات البناء

ممثل نقابة المهندسين السوريين في اللجنة المهندس حسين الخضراء، قدم خلال الندوة محاضرة حول منهجية نمذجة معلومات البناء، وقال: إن “هذه المنهجية لم تعد أداة للتصميم فقط، بل أصحبت نظاماً متكاملاً لإدارة المشاريع والأصول طوال دورة حياته”.

وبين الخضراء أن دمج هذه المنهجية مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتوائم الرقمية يعيد تشكيل دور المهندس، ويرفع كفاءة الأداء، ويخفض التكاليف، ويفتح آفاقاً واسعة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول في الثامن من شهر حزيران الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي الهيئات الهندسية العربية الأعضاء، وبحضور أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، استعرضت خلاله أهداف اللجنة وأولويات عملها، وناقشت آليات التنسيق لإطلاق برامج مشتركة تخدم المهندسين الشباب.