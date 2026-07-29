الحصري: إقلاع أول رحلة لشركة LEAV Aviation من دوسلدورف إلى دمشق

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الأربعاء، إقلاع أول رحلة لشركة LEAV Aviation من مدينة دوسلدورف الألمانية متجهة إلى مطار دمشق الدولي، إيذاناً ببدء تشغيل رحلات الشركة المنتظمة إلى الجمهورية العربية السورية.

وقال: نترقب استقبال الرحلة في مطار دمشق الدولي، في خطوة جديدة تعزز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت يوم الإثنين الماضي، بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة ‏بين سوريا وألمانيا عبر شركتي LEAV Aviation و‏ Sundair الألمانيتين في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات ‏السورية.‏

وأوضحت الهيئة، أن شركة ‏LEAV Aviation‏ ستبدأ اعتباراً من التاسع والعشرين من تموز الجاري تسيير ‏رحلات منتظمة ومباشرة بين دوسلدورف ودمشق، على أن تنطلق في الأول من آب المقبل رحلات مباشرة بين كولن وحلب.‏



كما تبدأ شركة ‏Sundair، في الأول من آب المقبل، تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين برلين ودمشق، فيما تنطلق رحلاتها المباشرة ‏بين برلين وحلب اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.‏