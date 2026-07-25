قطر تعزي سوريا بضحايا حادث السير على طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا‏

أعربت سفارة قطر في دمشق عن تعازيها ومواساتها للجمهورية العربية ‏السورية بضحايا الحادث المروري الذي وقع اليوم السبت على طريق دير ‏الزور – دمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.‏

وقالت السفارة في بيان على منصة “إكس”: “نتقدم بخالص التعازي وصادق ‏المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وإلى ذوي ‏ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق ‏قرب مدينة السخنة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.‏

وأضافت السفارة: “ندعو الله أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنّ على ‏المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”. ‏

ولقي 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون في وقت سابق اليوم جراء ‏حادث سير مروع على طريق دير الزور – دمشق.‏