قطر تعزي سوريا بضحايا حادث السير على طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا
أعربت سفارة قطر في دمشق عن تعازيها ومواساتها للجمهورية العربية السورية بضحايا الحادث المروري الذي وقع اليوم السبت على طريق دير الزور – دمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.
وقالت السفارة في بيان على منصة “إكس”: “نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وإلى ذوي ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق قرب مدينة السخنة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.
وأضافت السفارة: “ندعو الله أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.
ولقي 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون في وقت سابق اليوم جراء حادث سير مروع على طريق دير الزور – دمشق.