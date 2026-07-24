سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لتأسيس وتشغيل المراكز الثقافية المتبادلة

قاديش سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لتأسيس وتشغيل المراكز الثقافية المتبادلة

دمشق-سانا

وقعت سوريا وتركيا اليوم الجمعة اتفاقية‎ ‎توفر إطاراً لإنشاء مراكز ثقافية لكل من البلدين في أراضي الطرف ‏الآخر.

قاديش1 سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لتأسيس وتشغيل المراكز الثقافية المتبادلة

ووقّع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية العربية السورية مدير إدارة التعاون الدولي ‏في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، وعن ‏حكومة الجمهورية التركية ‏سفيرها لدى دمشق نوح يلماز.

وتنص الاتفاقية على تأسيس وتشغيل المراكز الثقافية على أساس متبادل بهدف ‏تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين‎.

قاديش3 سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لتأسيس وتشغيل المراكز الثقافية المتبادلة

وتوفر الاتفاقية إطاراً لإنشاء مراكز ثقافية لكل من البلدين في أراضي الطرف ‏الآخر بما يسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين، ‏وتطوير علاقات ‏التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم‎.

وتشمل أنشطة المراكز تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات والمعارض ‏والعروض الثقافية وإنشاء المكتبات ومراكز المصادر، ‏وتوزيع وإعارة المواد ‏المطبوعة والسمعية والبصرية، وإنتاج ونشر المحتوى الثقافي والتعليمي والعلمي ‏المطبوع والرقمي‎.

قاديش2 سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لتأسيس وتشغيل المراكز الثقافية المتبادلة

كما تتيح الاتفاقية تنظيم زيارات وبرامج تبادل بين البلدين تشمل الكتّاب والعلماء ‏والباحثين والأكاديميين والطلاب، إلى جانب الترويج ‏للمنح الدراسية وتنفيذ مشاريع ‏البحث العلمي والمساهمة فيها‎.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ الاتفاقية في توسيع فرص التعلم والتبادل الأكاديمي ‏والبحثي، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الحضور ‏الثقافي المتبادل بما يرفد ‏مسارات التعافي الثقافي والمعرفي في سورية‎.

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