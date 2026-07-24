سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لتأسيس وتشغيل المراكز الثقافية المتبادلة

دمشق-سانا
وقعت سوريا وتركيا اليوم الجمعة اتفاقية توفر إطاراً لإنشاء مراكز ثقافية لكل من البلدين في أراضي الطرف الآخر.
ووقّع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية العربية السورية مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، وعن حكومة الجمهورية التركية سفيرها لدى دمشق نوح يلماز.
وتنص الاتفاقية على تأسيس وتشغيل المراكز الثقافية على أساس متبادل بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
وتوفر الاتفاقية إطاراً لإنشاء مراكز ثقافية لكل من البلدين في أراضي الطرف الآخر بما يسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين، وتطوير علاقات التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.
وتشمل أنشطة المراكز تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات والمعارض والعروض الثقافية وإنشاء المكتبات ومراكز المصادر، وتوزيع وإعارة المواد المطبوعة والسمعية والبصرية، وإنتاج ونشر المحتوى الثقافي والتعليمي والعلمي المطبوع والرقمي.
كما تتيح الاتفاقية تنظيم زيارات وبرامج تبادل بين البلدين تشمل الكتّاب والعلماء والباحثين والأكاديميين والطلاب، إلى جانب الترويج للمنح الدراسية وتنفيذ مشاريع البحث العلمي والمساهمة فيها.
ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ الاتفاقية في توسيع فرص التعلم والتبادل الأكاديمي والبحثي، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الحضور الثقافي المتبادل بما يرفد مسارات التعافي الثقافي والمعرفي في سورية.