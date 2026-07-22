وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين

دمشق-سانا

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق المستشار جبير شلال عكاب، اليوم الأربعاء، ‏عدداً من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين.‏

وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام، أن المباحثات تركزت على الإجراءات المتعلقة بتنظيم منح سمات الدخول ‏للمواطنين العراقيين من مالكي العقارات وحاملي الإقامات وتسهيلها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الثنائي.‏

حضر اللقاء الوفد المرافق للقائم بأعمال السفارة العراقية، ومديرو إدارات الهجرة والجوازات، والتعاون الدولي، وأمن ‏المطارات والمنافذ في وزارة الداخلية.‏