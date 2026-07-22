وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين

photo 5 2026 07 22 21 35 20 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين

دمشق-سانا

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق المستشار جبير شلال عكاب، اليوم الأربعاء، ‏عدداً من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين.‏

photo 4 2026 07 22 21 35 20 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين

وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام، أن المباحثات تركزت على الإجراءات المتعلقة بتنظيم منح سمات الدخول ‏للمواطنين العراقيين من مالكي العقارات وحاملي الإقامات وتسهيلها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الثنائي.‏

حضر اللقاء الوفد المرافق للقائم بأعمال السفارة العراقية، ومديرو إدارات الهجرة والجوازات، والتعاون الدولي، وأمن ‏المطارات والمنافذ في وزارة الداخلية.‏

photo 1 2026 07 22 21 35 20 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين
photo 2 2026 07 22 21 35 20 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين
photo 5 2026 07 22 21 35 20 1 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين
photo 6 2026 07 22 21 35 20 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين
photo 7 2026 07 22 21 35 20 وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين
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