وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تسهيل سمات الدخول للعراقيين

دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق المستشار جبير شلال عكاب، اليوم الأربعاء، عدداً من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام، أن المباحثات تركزت على الإجراءات المتعلقة بتنظيم منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين من مالكي العقارات وحاملي الإقامات وتسهيلها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الثنائي.
حضر اللقاء الوفد المرافق للقائم بأعمال السفارة العراقية، ومديرو إدارات الهجرة والجوازات، والتعاون الدولي، وأمن المطارات والمنافذ في وزارة الداخلية.