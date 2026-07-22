سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق ‏السعودية وتؤكد تضامنها معها

uCL03YLz WSS3988 سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق ‏السعودية وتؤكد تضامنها معها

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات ‏التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري ‏لميليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات ‏باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ‏محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم ‏الأربعاء، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل ‏مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه ‏الادعاءات، مشيدةً بالدور الإيجابي والمحوري الذي ‏تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم ‏الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز ‏الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح ‏شعوبها ويصون استقرارها‎.‎

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن صعّدت، أول أمس ‏الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ‏ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية.‏

photo 2026 07 22 15 48 47 سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق ‏السعودية وتؤكد تضامنها معها
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