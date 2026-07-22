سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق ‏السعودية وتؤكد تضامنها معها

دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة، في محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الادعاءات، مشيدةً بالدور الإيجابي والمحوري الذي تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويصون استقرارها.
وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن صعّدت، أول أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية.