سوريا والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الحد من مخاطر ‏الكوارث والحماية المدنية

دمشق-سانا
وقعت سوريا والبحرين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية.
وتم توقيع المذكرة في دمشق، أمس الثلاثاء، حيث وقع عن الجانب السوري وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعن الجانب البحريني وزير الداخلية الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة.
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ولا سيما الخبرة البحرينية، بما يسهم في دعم تطوير القدرات الوطنية السورية في مجالات الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث.
وتشمل مجالات التعاون تدريب وبناء قدرات الكوادر السورية في إدارة الطوارئ، وتقييم المخاطر والحماية المدنية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير الخطط الوطنية للطوارئ واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب تعزيز أنظمة الحماية المدنية والمجتمعية، ودعم جهود التعافي بعد الكوارث.
وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور عبر منصة ”إكس”، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وبما يسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير منظومات الحماية المدنية، مؤكداً أهمية الشراكات الإقليمية في رفع الجاهزية وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث.
وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على توسيع التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتطوير منظومة إدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث في سوريا، من خلال تحديث الخطط الوطنية، وبناء قدرات الكوادر، بما يرفع مستوى الجاهزية، ويحسن سرعة الاستجابة والتعافي من آثار الكوارث.