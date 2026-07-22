سوريا والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الحد من مخاطر ‏الكوارث والحماية المدنية

دمشق-سانا

وقعت سوريا والبحرين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحد ‏من مخاطر الكوارث والحماية المدنية‎.‎

وتم توقيع المذكرة في دمشق، أمس الثلاثاء‏، حيث وقع عن الجانب السوري ‏وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعن الجانب البحريني وزير ‏الداخلية الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة‎.‎

وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ‏ولا سيما الخبرة البحرينية، بما يسهم في دعم تطوير القدرات الوطنية السورية ‏في مجالات الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث‎.‎

وتشمل مجالات التعاون تدريب وبناء قدرات الكوادر السورية في إدارة ‏الطوارئ، وتقييم المخاطر والحماية المدنية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري ‏لتطوير الخطط الوطنية للطوارئ واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، ‏إلى جانب تعزيز أنظمة الحماية المدنية والمجتمعية، ودعم جهود التعافي بعد ‏الكوارث‎.‎

وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور عبر منصة ‌‏”إكس”، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في ‏مجالات إدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وبما يسهم في تبادل ‏الخبرات وبناء القدرات وتطوير منظومات الحماية المدنية، مؤكداً أهمية ‏الشراكات الإقليمية في رفع الجاهزية وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث‎.‎

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على توسيع التعاون مع الدول والمنظمات ‏الإقليمية والدولية لتطوير منظومة إدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث ‏في سوريا، من خلال تحديث الخطط الوطنية، وبناء قدرات الكوادر، بما يرفع ‏مستوى الجاهزية، ويحسن سرعة الاستجابة والتعافي من آثار الكوارث‎.‎