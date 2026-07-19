الاتفاق الجوي الألماني–السوري يطلق تنفيذ خطة العمل المشتركة بين برلين ودمشق

photo 2026 07 19 19 57 20 الاتفاق الجوي الألماني–السوري يطلق تنفيذ خطة العمل المشتركة بين برلين ودمشق

برلين-سانا

أكدت المتحدثة باسم السفارة الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنيكا كلازن إدريس، اليوم الأحد، أن اتفاق النقل الجوي المشترك بين ألمانيا وسوريا الذي وقّعه وزير الدولة الألماني غيزا أندرياس فون غاير في دمشق، يشكّل الخطوة العملية الأولى ضمن تنفيذ خطة العمل المشتركة بين البلدين.

وقالت إدريس في تدوينة عبر صفحتها في منصة “إكس”: إن هذا الاتفاق يمثل بداية واعدة لمسار يدعم مستقبل سوريا، مؤكدة أن نجاحه يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع.

وأشارت إدريس إلى أن سوريا تمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق قدر من الاستقرار رغم التقلبات الإقليمية.

ووقّعت سوريا وألمانيا في الـ16 من تموز الجاري، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين، في خطوة تتوج ما تم إنجازه بموجب الإعلان المشترك للنوايا الذي وقّعه البلدان في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 30 آذار 2026.

يشار إلى أن الرئيس أحمد الشرع أجرى في الـ29 من آذار الماضي زيارة رسمية، ‌‏برفقة وفد وزاري، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحث خلالها مع كبار المسؤولين الألمان سبل تطوير العلاقات الثنائية، ‌‏وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتخلل هذه الزيارة توقيع ‌‏مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مجالي الطاقة والنقل الجوي.

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