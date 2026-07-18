مباحثات سورية أمريكية في أنقرة حول تطوير العلاقات والتعاون المشترك

أنقرة-سانا



بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم اليوم السبت، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في أنقرة ماريا أولسون، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.



وذكرت السفارة السورية في أنقرة في تغريدة على منصة “x”، أن اللقاء عقد في مقر السفارة الأمريكية، حيث جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون على مختلف المستويات.



وتأتي هذه المباحثات ضمن التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى بحث الملفات المشتركة، وتعزيز قنوات التواصل بين البعثات الدبلوماسية، بما يسهم في تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.