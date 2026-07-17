الطوارئ تفعل منصة ECMWF ecCharts لتعزيز الإنذار المبكر ورفع قدرات التنبؤ الجوي في سوريا

دمشق-سانا



أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تفعيل منصة ‏ECMWF ecCharts‏ في سوريا، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر، والارتقاء بقدرات الرصد والتحليل والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لها.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن منصة ‏ecCharts‏ تتيح ‏الوصول إلى أحدث منتجات التنبؤ العددي الصادرة عن المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ‏(ECMWF)، بما يشمل توقعات الهطولات المطرية والرياح ودرجات الحرارة والظواهر الجوية الشديدة، إضافة إلى الخرائط التفاعلية المتقدمة، بما يدعم عمليات الرصد والتحليل واتخاذ القرار القائم على البيانات.



وسيتم توظيف هذه الإمكانات ضمن منظومة الإنذار المبكر الوطنية لتطوير دقة التنبؤات الجوية وتحسين تقييم المخاطر، وتعزيز إصدار التحذيرات المبكرة في الوقت المناسب، ورفع جاهزية مراكز العمليات والجهات المعنية للاستجابة الفاعلة، إلى جانب تعزيز التكامل الفني والتشغيلي بين المركز الوطني للأرصاد الجوية ومنصة الإنذار المبكر الوطنية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتطوير البنية الوطنية للإنذار المبكر، وتبني أحدث التقنيات والأدوات العالمية في مجال الأرصاد الجوية وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ‏(WMO) والشركاء الدوليين، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز قدرة الجمهورية العربية السورية على الاستعداد للمخاطر والكوارث والتخفيف من آثارها.



رابط منصة ‏ECMWF ecCharts‏ في سوريا:

https://climweb.med.gov.sy/s/Pxw78n

