قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري

دمشق-سانا

بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد السعود، مع قائد القوات البحرية في الجيش التركي الفريق أرجومنت تاتلي أوغلو، تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز.

جاء ذلك خلال استقبال السعود لأوغلو، كما ذكرت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون البحري، بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات، وبما يخدم مصالح البلدين.

وتشهد العلاقات السورية التركية تطوراً متقدماً تجسّد في تبادل الزيارات الرسمية وتكثيف التنسيق السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين.