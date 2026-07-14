قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري

photo 2026 07 14 18 04 02 قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري

دمشق-سانا

بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد السعود، مع قائد القوات البحرية في الجيش التركي الفريق أرجومنت تاتلي أوغلو، تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز.

photo 2026 07 14 15 32 21 قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري

جاء ذلك خلال استقبال السعود لأوغلو، كما ذكرت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون البحري، بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات، وبما يخدم مصالح البلدين.

وتشهد العلاقات السورية التركية تطوراً متقدماً تجسّد في تبادل الزيارات الرسمية وتكثيف التنسيق السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين.

photo 2026 07 14 15 32 04 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
photo 2026 07 14 15 32 14 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
photo 2026 07 14 15 32 16 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
photo 2026 07 14 15 32 18 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
photo 2026 07 14 15 32 19 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
photo 2026 07 14 15 32 24 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
photo 2026 07 14 15 32 23 scaled قائد القوى البحرية السورية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجال البحري
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