السفارة السورية في بوخارست تبحث مع غرفة التجارة ‏الرومانية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بوخارست-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بوخارست أنس بدوي مع رئيس غرفة التجارة الرومانية ميهاي دارابان، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين سوريا ورومانيا، وذلك بحضور أعضاء مجلس رجال الأعمال السوريين في رومانيا.
وذكرت السفارة السورية في بوخارست، عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب آليات تشجيع التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.
كما ناقش الجانبان التحضيرات لزيارة وفد من غرفة التجارة الرومانية إلى سوريا، والمشاركة في ملتقى الاستثمار القادم، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتعمل البعثات الدبلوماسية السورية على تعزيز التواصل مع الأوساط الاقتصادية والتجارية في الدول المعتمدة لديها، بهدف تشجيع الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، في إطار جهود دعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.