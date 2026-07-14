السفارة السورية في بوخارست تبحث مع غرفة التجارة ‏الرومانية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

photo 2026 07 14 16 21 02 السفارة السورية في بوخارست تبحث مع غرفة التجارة ‏الرومانية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بوخارست-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بوخارست أنس بدوي ‏مع رئيس غرفة التجارة الرومانية ميهاي دارابان، سبل تعزيز ‏العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين سوريا ‏ورومانيا، وذلك بحضور أعضاء مجلس رجال الأعمال ‏السوريين في رومانيا‎.‎

وذكرت السفارة السورية في بوخارست، عبر حسابها على ‏منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في ‏سوريا، والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب ‏آليات تشجيع التعاون بين رجال الأعمال في البلدين‎.‎

كما ناقش الجانبان التحضيرات لزيارة وفد من غرفة التجارة ‏الرومانية إلى سوريا، والمشاركة في ملتقى الاستثمار القادم، بما ‏يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون ‏التجاري والاستثماري بين البلدين‎.‎

وتعمل البعثات الدبلوماسية السورية على تعزيز التواصل مع ‏الأوساط الاقتصادية والتجارية في الدول المعتمدة لديها، بهدف ‏تشجيع الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي، والتعريف ‏بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، في إطار جهود دعم ‏مرحلة التعافي وإعادة الإعمار‎.‎

photo 2026 07 14 16 21 01 السفارة السورية في بوخارست تبحث مع غرفة التجارة ‏الرومانية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
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