سفير إيطاليا لدى دمشق: انعقاد مجلس الشعب خطوة محورية في العملية السياسة

دمشق-سانا



أكد السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب التي انعقدت، أمس الأحد، خطوة محورية في مسار العملية السياسية الجارية في سوريا.



وقال رافانيان عبر منصة “X”: “تشرّفت بحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في مبنى البرلمان العريق”.



وأضاف: “تمثل الجلسة خطوة محورية في مسار العملية السياسية القائمة، ونحو إقرار التشريعات الأساسية الكفيلة برسم ملامح سوريا المستقبل”.



وكان مجلس الشعب عقد أمس الأحد، أولى جلساته بعد التحرير، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات ‌‏المجلس محمد الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، وعدد من الوزراء‎.‎



ويستند عمل المجلس إلى الإعلان الدستوري لعام 2025، الذي نص على توليه السلطة ‏التشريعية خلال المرحلة الانتقالية ‌‏لمدة ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، إلى حين اعتماد دستور ‏دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.‏