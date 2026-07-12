الإمارات تعزي سوريا بضحايا غرق العبّارة في نهر الفرات بدير الزور

‏ ‏أبوظبي-سانا‏

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عن تضامنها مع سوريا وتعازيها بضحايا غرق العبّارة المائية في نهر ‏الفرات بمحافظة دير الزور.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن وزارة الخارجية، قولها في‎ ‎بيان‏: “إن الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق ‏مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع ‏المصابين”.‏

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كما أعربت الوزارة عن أملها في أن تتكلّل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.‏

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وكان الدفاع المدني أعلن وفاة 3 أشخاص فجر اليوم الأحد، إثر غرق عبّارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في ‏مدينة ‏دير الزور، ما ‏أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات‏.‏