أبوظبي-سانا
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عن تضامنها مع سوريا وتعازيها بضحايا غرق العبّارة المائية في نهر الفرات بمحافظة دير الزور.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن وزارة الخارجية، قولها في بيان: “إن الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.
كما أعربت الوزارة عن أملها في أن تتكلّل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.
وكان الدفاع المدني أعلن وفاة 3 أشخاص فجر اليوم الأحد، إثر غرق عبّارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.
الإمارات تعزي سوريا بضحايا غرق العبّارة في نهر الفرات بدير الزور
أبوظبي-سانا