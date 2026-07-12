تركيا تعزي سوريا بضحايا غرق العبّارة في نهر الفرات بدير الزور

أنقرة-سانا

أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا بضحايا غرق العبّارة المائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية قوله اليوم الأحد: “إن الوزارة تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا بحادث العبّارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور”، مضيفاً: “نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري”.

وشدد البيان على أن “تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ، ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في هذه المرحلة”.

وكان الدفاع المدني أعلن وفاة طفلين، وإنقاذ 15 مدنياً، إثر غرق عبّارة صباح اليوم تقل أكثر من 35 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، في مياه نهر الفرات بمدينة دير الزور.