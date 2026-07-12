سفير كندا: الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب محطة مهمة في مسيرة سوريا

دمشق-سانا

أكد سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري غاليغان، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد تمثل محطة مهمة في مسيرة سوريا، مشيراً إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المجلس خلال المرحلة المقبلة في مناقشة وإقرار التشريعات اللازمة.

وقال غاليغان في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: “تمثل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي في سوريا، وتقع على عاتق المجلس الآن مسؤولية مناقشة وإقرار التشريعات اللازمة، بما يحقق مصالح جميع السوريين”.

وانطلقت اليوم أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس، وعدد من الوزراء.

وكان سفير كندا لدى سوريا أكد الأربعاء الماضي، أن تعيين الرئيس أحمد الشرع 70 عضواً في مجلس الشعب يشكل خطوة مهمة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس في دفع الإصلاحات، وتوسيع المشاركة السياسية، وبناء مستقبل أفضل للسوريين.