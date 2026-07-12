إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين

0A6A6076 1 إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين

حماة-سانا

زار وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يرافقه ممثلون عن هيئة العدالة الانتقالية ووزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الأحد، بلدة التريمسة بمحافظة حماة بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة للمجزرة التي ارتكبها النظام البائد بحق عدد من أهلها.

0A6A6157 إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين

وقال مدير العلاقات في محافظة حماة محمد الشريف، في تصريح لمراسل سانا: إن “الزيارة تهدف إلى إحياء ذكرى المجزرة الوحشية التي ارتكبها النظام البائد بحق أهالي التريمسة، والوقوف إلى جانب عائلات الضحايا والاستماع إلى شهاداتهم حول ما جرى، والاطلاع مباشرة على تفاصيل المجزرة واللحظات الأليمة التي رافقتها من قتل للمدنيين العزّل”.

وأضاف: إنه تم التأكيد على ضرورة توثيق المجزرة في الذاكرة الوطنية لكي تأخذ العدالة مجراها في محاسبة مرتكبيها وتعويض أهالي الضحايا.

0A6A6100 1 إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين

بدوره، أوضح إمام مسجد التريمسة الكبير معتصم بالله سرحان في تصريح مماثل، أن زيارة الوفد الأممي ركزت على الاستماع لشهادات حية من الناجين، وعرض وثائق عنها، مؤكداً أن مطالب ذوي الضحايا محاسبة مرتكبي المجزرة والمتورطين فيها بما يعزز السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.

ويحيي أهالي بلدة التريمسة مساء اليوم ذكرى المجزرة التي وقعت في 12 تموز عام 2012، عربون وفاء لأرواح الشهداء وتخليداً لذكراهم، وتأكيداً على دعم مسيرة الحقيقة والعدالة.

0A6A5990 scaled إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين
0A6A6057 scaled إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين
0A6A6122 scaled إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين
0A6A6172 scaled إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين
DJI 20260711232508 0109 D scaled إحياء ذكرى مجزرة التريمسة بريف حماة… وفد أممي يزور البلدة ويوثّق شهادات الناجين
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