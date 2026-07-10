وزير الأوقاف السوري في المنتدى الإسلامي الدولي بطشقند يدعو إلى تعزيز قيم التسامح والسلام

طشقند-سانا



دعا وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، مؤكداً أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية.



وأشارت وزارة الأوقاف في منشور لها على تلغرام اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء في كلمة الجمهورية العربية السورية التي ألقاها الوزير خلال أعمال المنتدى الإسلامي الدولي ‏الأول، الذي ينظمه مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان بالتعاون ‏مع منظمة العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تحت عنوان: ‌‏”الحضارة الإسلامية: طريق ‏السلام والتسامح والمعرفة”، وذلك في العاصمة الأوزبكية ‏طشقند.‏



وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد الوزير شكري سلسلة لقاءات مع مسؤولين وعلماء وباحثين من الدول المشاركة، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ويشارك في المنتدى الذي انطلق 7 تموز الجاري، ويستمر حتى 11 منه، نحو 300 شخص، منهم وزراء أوقاف ومفتون وعلماء وباحثون من مختلف دول العالم الإسلامي.