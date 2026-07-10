البحرين ترحب ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

المنامة-سانا

رحبت مملكة البحرين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء الإجراءات الخاصة بإلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن هذه الخطوة ستدعم جهود إعادة الإعمار، وتعزز فرص جذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وإعادة دمج سوريا في النظامين المالي والاقتصادي العالميين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن وزارة الخارجية البحرينية قولها في بيان اليوم الجمعة: إن البحرين تقدر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم سوريا، ولا سيما مبادراته المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية، ومساعيه الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

وجددت الوزارة موقف البحرين الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وسلامتها، بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار والازدهار، ويعزز عودة سوريا إلى أداء دورها الفاعل في محيطها العربي والدولي.

‏وكان الرئيس أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة، وتلقى منه رسالة جاء فيها: “اليوم، أبلغتُ الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‏للإرهاب، ووفقاً للقانون، سيجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً ‏لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً”.‏