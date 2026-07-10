الإمارات تؤكد تضامنها مع سوريا ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها

أبو ظبي-سانا

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع سوريا، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الجمهورية العربية السورية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية.

وأشادت الخارجية الإماراتية في بيانها بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السورية التي نجحت في ضبط هذه الخلايا والكشف عن عناصرها.

وكانت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية، وإلقاء القبض على القيادي البارز المدعو فراس الداغر وعدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل.