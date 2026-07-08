الأمين العام لجامعة الدول العربية: نتضامن مع سوريا في حربها ضد الإرهاب

القاهرة-سانا



ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء بالتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق، مؤكداً تضامن الجامعة مع الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب.



ووصف فهمي في بيان نشرته الجامعة على منصة إكس التفجيرين الإرهابيين بأنهما عملية جبانة تستهدف تقويض مساعي سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار وجذب المجتمع الدولي وتشجيعه على مزيد من الانخراط الفعال في النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار.



وأعرب فهمي عن تضامن الجامعة العربية مع الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب، وسعيها لتوطيد ركائز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكداً وقوف الجامعة وتعاونها مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية وتجفيف منابعها بما يسمح للسوريين وشعوب المنطقة بالعيش في أمن وسلام واستقرار.



يشار إلى أن التفجيرين اللذين وقعا صباح اليوم قرب وزارة السياحة بدمشق وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، لاقا إدانات دولية واسعة.