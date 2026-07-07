الخارجية الفلسطينية تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق



القدس المحتلة-سانا



أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دمشق، مؤكدة دعم أمن سوريا واستقرارها.



وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على منصة إكس، تضامن دولة فلسطين الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعباً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، مجددة موقفها الثابت والداعم لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضها للإرهاب بكل أشكاله، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحته بما يحفظ أمن وسلامة شعبها ويعزز السلم والاستقرار في المنطقة.



وأسفر انفجاران وقعا قرب وزارة السياحة بدمشق صباح اليوم عن مقتل شخص وإصابة 31 شخصاً، بينهم 4 من عناصر الشرطة.