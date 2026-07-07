ترامب يشيد بالرئيس أحمد الشرع: حقق الاستقرار ووحّد البلاد

أنقرة-سانا‏

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنجازات التي حققها الرئيس أحمد ‏الشرع في سوريا خلال الأشهر الـ 18 الماضية.‏

ونقلت وكالة “الأناضول” عن ترامب قوله للصحفيين خلال لقائه الرئيس ‏التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ‏المنعقدة في أنقرة: “إن الرئيس أحمد الشرع قام بعمل رائع، حيث حقق ‏الاستقرار في بلاده خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وتمكن من توحيد البلاد ‏بأكملها”.‏

وتنعقد قمة الناتو في أنقرة بمشاركة قادة الدول الأعضاء الـ 32 في الحلف، ‏وتستمر ليومين وسط تركيز على تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وإبرام ‏صفقات تسليح جديدة، ومناقشة دعم أوكرانيا، وتقاسم الأعباء داخل الحلف.‏