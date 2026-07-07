ترامب يشيد بالرئيس أحمد الشرع: حقق الاستقرار ووحّد البلاد

أنقرة-سانا
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنجازات التي حققها الرئيس أحمد الشرع في سوريا خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن ترامب قوله للصحفيين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المنعقدة في أنقرة: “إن الرئيس أحمد الشرع قام بعمل رائع، حيث حقق الاستقرار في بلاده خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وتمكن من توحيد البلاد بأكملها”.
وتنعقد قمة الناتو في أنقرة بمشاركة قادة الدول الأعضاء الـ 32 في الحلف، وتستمر ليومين وسط تركيز على تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وإبرام صفقات تسليح جديدة، ومناقشة دعم أوكرانيا، وتقاسم الأعباء داخل الحلف.