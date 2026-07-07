إدانات عربية للتفجيرين في دمشق وتأكيد على التضامن مع سوريا

عواصم-سانا

توالت الإدانات العربية للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع سوريا.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي التفجيرين، وأكد في بيان على موقع المجلس موقفه الثابت والرافض لجميع أشكال الإرهاب، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وصون أمن وسلامة الدول.

وأعرب الأمين العام عن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ سوريا وشعبها.

بدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار سوريا، وقالت في بيان نقلته وكالة “واس”: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، الذي أسفر عن إصابة عددٍ من رجال الأمن والمدنيين، وذلك أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتهما خلية إرهابية”.



وجددت المملكة في بيانها “رفضها القاطع لكل الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق”، معبرةً عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا جراء هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها بدوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها الشقيق.

إلى ذلك، جددت وزارة الخارجية القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة (X) “موقف قطر الثابت في رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”، مؤكدة “تضامنها التام ووقوفها إلى جانب سوريا ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار”.



وعبرت قطر عن “تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”، وأن “يحفظ الله سوريا من كل سوء”.



من جانبها، جددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها موقف بلادها الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها على منصة “إكس” تضامنها مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، مجددة موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وفق ما نقلت وكالة “وفا” وقوف فلسطين، قيادة وشعباً، إلى جانب الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وأنها ترفض جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان.

وأضاف: إن بلاده تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وللشعب السوري الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله سوريا وشعبها، وأن تنعم بالأمن والاستقرار.

وأسفر انفجاران وقعا قرب وزارة السياحة بدمشق صباح اليوم عن مقتل شخص وإصابة 31 شخصاً، بينهم 4 من عناصر الشرطة.