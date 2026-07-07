الأردن يدين التفجيرين في دمشق ويؤكد دعمه أمن سوريا واستقرارها

عمان-سانا

أدان الأردن التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، ‏وأعرب عن تضامنه الكامل مع سوريا حكومة وشعباً.‏

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية “فؤاد المجالي” في ‏بيان نُشر اليوم الثلاثاء على موقع الوزارة في منصة “‏X‏ “، وقوف المملكة ‏وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ‏ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن ‏والاستقرار”.‏

وقال المجالي: “نؤكد موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا ‏وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”.‏

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق اليوم، أن انفجارين وقعا ‏قرب وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من ‏عناصر الشرطة.‏