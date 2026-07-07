الأردن يدين التفجيرين في دمشق ويؤكد دعمه أمن سوريا واستقرارها

عمان-سانا
أدان الأردن التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، وأعرب عن تضامنه الكامل مع سوريا حكومة وشعباً.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية “فؤاد المجالي” في بيان نُشر اليوم الثلاثاء على موقع الوزارة في منصة “X “، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار”.
وقال المجالي: “نؤكد موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق اليوم، أن انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة.