وزير الداخلية السعودي يدين التفجير الإرهابي بدمشق ‏ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار ‏سوريا

دمشق-سانا‏

تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية في المملكة ‌‏العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أعرب خلاله عن إدانة بلاده ‌‏واستنكارها ‏الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخراً.‏

وأكد وزير الداخلية السعودي خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع سوريا ودعمها ‌‏لأمنها واستقرارها.‏

من جانبه، ثمّن الوزير خطاب موقف المملكة وأعرب عن تقديره لما أبدته من تضامن ‌‏ودعم، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق ‏الأمني ‏بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.‏

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية ‌‏في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما ذكرت ‌‏وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية.‏

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط ‏القصر ‏العدلي بدمشق يوم الخميس ‌‏الماضي أسفر عن ‏مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين.‏