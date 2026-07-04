وزير الداخلية السعودي يدين التفجير الإرهابي بدمشق ‏ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار ‏سوريا

دمشق-سانا
تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخراً.
وأكد وزير الداخلية السعودي خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع سوريا ودعمها لأمنها واستقرارها.
من جانبه، ثمّن الوزير خطاب موقف المملكة وأعرب عن تقديره لما أبدته من تضامن ودعم، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.
كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما ذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق يوم الخميس الماضي أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين.