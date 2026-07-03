وزير التنمية الإدارية يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون ‏

الرباط-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، مع عمرو سليمان، محلل السياسات ومدير المشاريع في برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، آفاق التعاون المُرتقب، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط.
وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين تناول أولويات الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري، وتحديث الإدارة العامة، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب بحث آفاق التعاون والاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات الحوكمة، وتطوير السياسات العامة، والابتكار في القطاع العام.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التواصل وتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود تطوير الإدارة العامة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية.
ويُعد المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء لمناقشة تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الابتكار في الحوكمة، وتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء إدارات حكومية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.