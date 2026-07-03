كوريا الجنوبية تعرب عن تضامنها مع سوريا بعد التفجير الإرهابي في دمشق

دمشق-سانا

أعربت سفارة كوريا الجنوبية لدى سوريا، اليوم الجمعة، عن القلق البالغ إزاء التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى في محيط القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وتقدمت السفارة في منشور على منصة إكس بخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين معربة عن تضامنها مع سوريا وشعبها.

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس، أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 20 آخرين، أعقبته إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.