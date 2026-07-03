سوريا والسودان تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير الإدارة العامة

الرباط-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان أبو بكر كوكو ضحية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة في العاصمة المغربية الرباط.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وركز على تطوير الإدارة العامة، وتحديث العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة المؤسسات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالإدارة العامة، والاستفادة من المنصات الإقليمية المتخصصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم جهود تطوير الإدارة العامة في الدول العربية.

وانعقد المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، يومي 30 حزيران و1 تموز الجاري تحت شعار “الابتكار في الحوكمة من أجل إدارة عامة جاهزة للمستقبل”.

وشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون كبار وخبراء أكاديميون وممثلو منظمات إقليمية ودولية، وناقش قضايا ركزت على أربعة محاور استراتيجية، هي: الابتكار المؤسسي والتنظيمي، والحوكمة الرقمية القائمة على البيانات، وتنمية رأس المال البشري والقيادة من أجل الابتكار، والحوكمة الاستباقية والتشاركية.