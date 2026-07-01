الشيباني يلتقي الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لبحث تعزيز التعاون ودعم المبادرات الرقمية

photo 2026 07 02 00 57 46 الشيباني يلتقي الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لبحث تعزيز التعاون ودعم المبادرات الرقمية

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.
 
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، واستعراض فرص دعم المبادرات الرقمية وتطويرها، بما يسهم في تعزيز مسارات التطوير التقني، وتوسيع آفاق الشراكة في هذا المجال.
 
وكان مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود، استقبل في وقت سابق وفداً من منظمة التعاون الرقمي برئاسة الأمينة العامة للمنظمة ديمة اليحيى، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى سوريا للقاء عدد من الجهات الحكومية وحاضنات الابتكار والمؤسسات الرائدة في المجال الرقمي.

photo 2026 07 02 00 57 46 2 الشيباني يلتقي الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لبحث تعزيز التعاون ودعم المبادرات الرقمية
photo 2026 07 02 00 57 46 1 الشيباني يلتقي الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لبحث تعزيز التعاون ودعم المبادرات الرقمية
الرئيس الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد” ويؤكد استعداده لدعم تنفيذه
الوزير الشيباني يلتقي وفداً من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأمريكية
من لقاء وزير الخارجية والمغتربين ورئيس جهاز الاستخبارات العامة مع الجالية السورية في الصين
الحزب الشيوعي البرازيلي والمركز البرازيلي للسلم يعربان عن تضامنهما مع سورية بمواجهة الإرهاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك