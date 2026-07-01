الشيباني يلتقي الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لبحث تعزيز التعاون ودعم المبادرات الرقمية

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.



وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، واستعراض فرص دعم المبادرات الرقمية وتطويرها، بما يسهم في تعزيز مسارات التطوير التقني، وتوسيع آفاق الشراكة في هذا المجال.



وكان مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود، استقبل في وقت سابق وفداً من منظمة التعاون الرقمي برئاسة الأمينة العامة للمنظمة ديمة اليحيى، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى سوريا للقاء عدد من الجهات الحكومية وحاضنات الابتكار والمؤسسات الرائدة في المجال الرقمي.