سوريا تهنئ الصومال بذكرى يوم الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الثنائي

دمشق-سانا‏

هنأت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ‏قيادةً وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.‏

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم عن تمنياتها لجمهورية الصومال ‏الفيدرالية بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرص سوريا على تعزيز أواصر التعاون بين ‏البلدين في مختلف المجالات.‏

وتحيي جمهورية الصومال الفيدرالية في الأول من تموز من كل عام ذكرى “يوم ‏الاستقلال والوحدة”، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى استقلال الأقاليم الجنوبية عن إيطاليا ‏في عام 1960، واتحادها مع الأقاليم الشمالية التي نالت استقلالها عن بريطانيا في 26 ‏حزيران من العام ذاته لتأسيس دولة الصومال الموحدة.‏