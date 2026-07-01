سوريا تهنئ الصومال بذكرى يوم الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الثنائي

دمشق-سانا
هنأت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم عن تمنياتها لجمهورية الصومال الفيدرالية بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرص سوريا على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وتحيي جمهورية الصومال الفيدرالية في الأول من تموز من كل عام ذكرى “يوم الاستقلال والوحدة”، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى استقلال الأقاليم الجنوبية عن إيطاليا في عام 1960، واتحادها مع الأقاليم الشمالية التي نالت استقلالها عن بريطانيا في 26 حزيران من العام ذاته لتأسيس دولة الصومال الموحدة.