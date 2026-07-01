سوريا تهنئ الصومال بذكرى يوم الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الثنائي

WSS3664 سوريا تهنئ الصومال بذكرى يوم الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الثنائي

دمشق-سانا‏

هنأت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ‏قيادةً وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.‏

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم عن تمنياتها لجمهورية الصومال ‏الفيدرالية بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرص سوريا على تعزيز أواصر التعاون بين ‏البلدين في مختلف المجالات.‏

وتحيي جمهورية الصومال الفيدرالية في الأول من تموز من كل عام ذكرى “يوم ‏الاستقلال والوحدة”، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى استقلال الأقاليم الجنوبية عن إيطاليا ‏في عام 1960، واتحادها مع الأقاليم الشمالية التي نالت استقلالها عن بريطانيا في 26 ‏حزيران من العام ذاته لتأسيس دولة الصومال الموحدة.‏

photo 2026 07 01 22 53 38 سوريا تهنئ الصومال بذكرى يوم الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الثنائي
رئيس مجلس الشورى الإيراني يدين اعتداءات التنظيمات الإرهابية على حلب
مسؤول أممي.. سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار
وفد من هيئة الطيران السورية يبدأ زيارة إلى لبنان لتعزيز التعاون
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تناقش مع وفد سويسري سبل تعزيز التعاون
وزير الاتصالات يبحث مع شركة STC السعودية آفاق التعاون في التحول الرقمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك