وزير السياحة: الاستقرار الملحوظ ساهم في جذب السياح

2L7A0867 وزير السياحة: الاستقرار الملحوظ ساهم في جذب السياح

دمشق-سانا

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن الاستقرار الملحوظ خلال الأشهر الماضية ساهم في جذب السياح وخاصة في فترة الأعياد.

وأضاف الصالحاني خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني أن نسب إشغال الفنادق وعدد السياح سجلت زيادة تقدر بين 150 و200 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس عودة الثقة بالقطاع السياحي.

ولفت وزير السياحة إلى أن الوزارة “تعمل على معالجة عدد من المشاريع الفندقية المتعثرة منذ عام 2006 وإعادة تفعيلها ضمن خطط استثمارية جديدة”.

الهلالي: القطاع السياحي من أسرع القطاعات نمواً

من جهته أكد مدير عام هيئة الاستثمار طلال الهلالي أن “القطاع السياحي من أسرع القطاعات نمواً خلال المرحلة الحالية، نظراً لما تتمتع به سوريا من مقومات تاريخية وسياحية واسعة”.

2L7A0864 وزير السياحة: الاستقرار الملحوظ ساهم في جذب السياح

وأضاف الهلالي خلال الجلسة “أن سوريا كانت ولا تزال وجهة للسياح المهتمين بالتاريخ والآثار من مختلف دول العالم، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في مجالات الفنادق والمنتجعات والبنى التحتية السياحية”.

وكانت أعمال مؤتمر مجلس ‏الأعمال السوري البريطاني SBBC انطلقت اليوم الأربعاء تحت شعار “بناء اقتصاد ‏متنوع”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ‏وفعاليات اقتصادية من البلدين‎، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.

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