رئيس البرلمان التركي: اعتداءات إسرائيل على سوريا ولبنان تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي

أنقرة-سانا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول عن قورتولموش قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي مسعود قره خاني في العاصمة التركية أنقرة: “إن وقف إسرائيل سياساتها العدوانية شرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة”، مشدداً على أن منطقة الشرق الأوسط باتت بأمس الحاجة إلى الهدوء والاستقرار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأول الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد قورتولموش دعم تركيا لها، معرباً عن أمله في أن تسفر المحادثات التي بدأت في جنيف وستتواصل في الدوحة عن نتائج إيجابية.

وقال قورتولموش: إن إسرائيل “منزعجة بوضوح” من مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإنه من الضروري منع أي استفزازات قد تعرقل هذا المسار الدبلوماسي.

وفي الـ 18 من حزيران الجاري، توصلت طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه بارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.