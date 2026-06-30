حفل في مدينة كوتاهيا التركية بمناسبة تخريج عدد من الطلاب السوريين

وتضمن الحفل فقرات متنوعة، كان أبرزها عرضاً مسرحياً جسّد رحلة الطالب منذ بداية مسيرته الجامعية، مروراً بالتحديات التعليمية والمعيشية التي واجهها، وصولاً إلى لحظة التخرج التي تُوِّجت سنوات من الاجتهاد والمثابرة، إلى جانب فقرات فنية وكلمات احتفت بإنجازات الخريجين وحثتهم على مواصلة طريق النجاح.