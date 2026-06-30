حفل في مدينة كوتاهيا التركية بمناسبة تخريج عدد من الطلاب السوريين

كوتاهيا-سانا
نظم اتحاد الطلبة السوريين في مدينة كوتاهيا التركية حفل “إعمار” لتخريج 140 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات الأكاديمية، بحضور عائلات الخريجين وعدد من الشخصيات المجتمعية والأكاديمية والطلبة العرب الخريجين.
وتضمن الحفل فقرات متنوعة، كان أبرزها عرضاً مسرحياً جسّد رحلة الطالب منذ بداية مسيرته الجامعية، مروراً بالتحديات التعليمية والمعيشية التي واجهها، وصولاً إلى لحظة التخرج التي تُوِّجت سنوات من الاجتهاد والمثابرة، إلى جانب فقرات فنية وكلمات احتفت بإنجازات الخريجين وحثتهم على مواصلة طريق النجاح.
يذكر أن اتحاد الطلبة السوريين في مدينة كوتاهيا، هو هيئة طلابية نقابية وطنية ومستقلة، تهدف لتمثيل الحركة الطلابية السورية داخل الجامعات التركية، وتأسس ليكون المظلة التي تجمع شمل الطلاب السوريين في المدينة.