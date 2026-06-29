وصول فريق الإنقاذ السوري إلى فنزويلا دعماً لجهود البحث والإغاثة عقب الزلزالين

photo 3 2026 06 29 21 46 57 وصول فريق الإنقاذ السوري إلى فنزويلا دعماً لجهود البحث والإغاثة عقب الزلزالين

كاراكاس- سانا

بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبرعاية وزارة الخارجية والمغتربين، وصل فريق الإنقاذ السوري الدولي التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس مساء أمس الأحد، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخراً.

photo 2 2026 06 29 21 46 56 وصول فريق الإنقاذ السوري إلى فنزويلا دعماً لجهود البحث والإغاثة عقب الزلزالين

وكان في استقبال الفريق في مطار كاراكاس الدولي نائبة وزير الخارجية الفنزويلي لشؤون آسيا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا أندريا كوراو، التي عبّرت عن تقدير بلادها العميق للجمهورية العربية السورية على تضامنها ووقوفها إلى جانب فنزويلا في هذه المأساة الإنسانية، كما حضر الاستقبال سفيرا سوريا وقطر في فنزويلا.

ويضم فريق الإنقاذ السوري 15 متخصصاً في مجال البحث والإنقاذ، ويشارك في أعمال الإغاثة إلى جانب فريق البحث والإنقاذ الدولي القطري (لخويا)، إضافة إلى 26 فريقاً دولياً وصلوا إلى فنزويلا من مختلف دول العالم.

وتُعد هذه المهمة أول مشاركة دولية لسوريا بفريق إنقاذ خارج حدودها، في إطار الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم الجهود الإنسانية الدولية

photo 1 2026 06 29 21 46 56 وصول فريق الإنقاذ السوري إلى فنزويلا دعماً لجهود البحث والإغاثة عقب الزلزالين
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