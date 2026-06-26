سوريا تشارك في أعمال مجلس منظمة الجمارك العالمية بعد انقطاع ‏لسنوات

‏بروكسل-سانا‏

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استأنفت سوريا نشاطها في أعمال مجلس منظمة الجمارك العالمية، من خلال ‌‏مشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في اجتماعات الدورتين ‏الـ‏147 والـ 148 للمجلس المنعقدتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ‏بعد ‏انقطاع استمر لسنوات، في خطوة تعكس عودة الحضور السوري إلى ‏أبرز ‏المحافل الجمركية الدولية.‏

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‏ ‏وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم ‌‏الجمعة أن الوفد ضم مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد، ومدير العلاقات ‌‏المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، مبينة أن ‌‏المشاركة تأتي في إطار توجه الهيئة لتعزيز حضور سوريا في المنظمات ‌‏الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون مع إدارات الجمارك في مختلف الدول، ‌‏والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث قطاع المنافذ والجمارك.‏

وأكد البراد، خلال افتتاح أعمال المجلس، أن قطاع المنافذ والجمارك في ‌‏سوريا يشهد حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، شملت إحداث ‌‏الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، كجهة وطنية موحدة لإدارة المنافذ والقطاع ‌‏الجمركي والمناطق الحرة، وإصدار قانون جديد للجمارك وتعريفة جمركية ‌‏محدثة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية ‌‏السورية للجمارك لتأهيل الكوادر المتخصصة.‏

وأشار إلى جاهزية سوريا للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، ‌‏مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا ومنطقة الخليج ‌‏العربي، داعياً مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستفادة من الموانئ البحرية ‌‏والمنافذ البرية السورية بوصفها ممرات لوجستية واعدة تسهم في تنويع ‌‏مسارات التجارة الدولية وتسهيل حركة الترانزيت.‏

وفي السياق، لفت علوش، في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم، إلى أن مشاركة الهيئة شكلت فرصة مهمة لعقد لقاءات مع عدد من الوفود والمسؤولين، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في مجالات تيسير التجارة وأمن الحدود وسلاسل الإمداد، بما يخدم رؤية الهيئة في بناء مؤسسة عصرية ومنفتحة على العالم.

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وبدأت أعمال الدورتين الـ 147 والـ 148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية ‏يوم ‏الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم غد السبت، وتتضمن مناقشة عددٍ من ‌‏الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل العمل الجمركي، وتيسير التجارة، ‌‏وأمن سلاسل الإمداد، والتعاون الدولي بين إدارات الجمارك.‏

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ويُعد مجلس منظمة الجمارك العالمية أعلى سلطة لاتخاذ القرار في المنظمة، ‌‏إذ يضم رؤساء إدارات الجمارك في 187 دولة وإقليماً جمركياً، ويناقش ‌‏السياسات الجمركية الدولية، والخطط الاستراتيجية، وقضايا أمن الحدود، ‌‏وتيسير التجارة، ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.‏



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