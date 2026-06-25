سوريا والعراق توقعان محضراً فنياً لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة

بغداد-سانا



وقّعت وزارة الطاقة السورية ووزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، محضراً فنياً للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، وذلك في ختام اجتماع فني ثنائي بالعاصمة بغداد.



وترأس الاجتماع عن الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة خالد أبو زيد، وعن العراقي الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية حسين عبد الأمير بكة، بمشاركة الوفدين الفنيين المختصين من الجانبين.



وتضمن الاجتماع بحث آليات تطوير التنسيق الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، ولا سيما ما يتصل بنهر الفرات، بما يسهم في دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقيق المصالح المشتركة.



وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الفني المباشر، وتعزيز قنوات التواصل بين الخبراء والمختصين، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم إدارة الموارد المائية المشتركة وفق أسس فنية ومؤسسية.





وكان وفد من وزارة الطاقة السورية برئاسة أبو ‏زيد بحث يوم أمس مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ‏إدارة الموارد المائية وتنسيق الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وذلك في إطار الجهود ‏الرامية إلى تطوير آليات العمل الثنائي لمواجهة التحديات المائية المتزايدة في المنطقة، ‏وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.‏