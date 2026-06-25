مؤسسة البريد تشارك في منتدى القادة البريديين بالمغرب لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الرقمية

الرباط-سانا

شاركت المؤسسة السورية للبريد في أعمال المنتدى الثالث للقادة البريديين في المنطقة العربية، الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط يومي الـ 23 والـ 24 من حزيران الجاري، بمشاركة مؤسسات بريدية عربية وممثلين عن الاتحاد البريدي العالمي وجهات دولية متخصصة في القطاعين البريدي واللوجستي.

وناقش المنتدى، الذي عقد تحت شعار “تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية”، على مدى يومين، آليات تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب دعم التجارة الإلكترونية وتسهيل انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الدولية.

لقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وعلى هامش أعمال المنتدى، بحث المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد مع المدير التنفيذي للبريد القطري حسن جاسم السيد، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات البريدية واللوجستية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الشراكات المهنية بين الجانبين.

كما التقى حمد مدير عام مجموعة بريد المغرب أحمد أمين بنجلون التويمي، وتناول اللقاء التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المهنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات البريدية والمالية.

الاستفادة من التجارب وتطوير الأداء

وأكد حمد في تصريح لـ سانا أن “المشاركة في المؤتمرات والمنتديات البريدية العربية والدولية تشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات المتقدمة في تطوير الخدمات البريدية واللوجستية، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع”.

وأضاف حمد: نحرص من خلال هذه المشاركات على نقل المعرفة وتبادل الخبرات ودراسة التجارب القابلة للتطبيق، بما يتناسب مع واقع قطاع البريد في سوريا، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوسيع مجالات العمل والتعاون مع المؤسسات النظيرة.

وبين حمد أن الانفتاح على التجارب العربية والدولية وتوظيف الممارسات الناجحة يشكلان ركيزة مهمة لدعم خطط التطوير والتحديث في المؤسسة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع البريدي.

وأكد حمد أن المؤسسة السورية للبريد مقبلة على مرحلة جديدة من التحول الرقمي عبر دخول مجال التجارة الإلكترونية، بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع مستوى جودة الأداء، ويسهم في توفير حلول أكثر سهولة وفعالية.

وتأتي مشاركة المؤسسة السورية للبريد في إطار جهودها المستمرة لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة عربياً ودولياً، بما يدعم تطوير قطاع البريد والخدمات اللوجستية في سوريا.