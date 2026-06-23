وفد من الخارجية السورية يتفقد تجهيزات السفارة في طرابلس تمهيداً لإعادة افتتاحها

طرابلس-سانا‏

أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية برئاسة مدير ‏الإدارة القنصلية محمد العمر، زيارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس، للاطلاع ‏على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى، بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات ‏التقنية والرقمية، وذلك في إطار التحضيرات لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها.‏

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ سانا، اليوم الإثنين: إن الوفد أكد أن العمل ‏جارٍ لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، تمهيداً لافتتاح السفارة في أقرب ‏وقت ممكن.‏

وأشارت إلى أن موعد الافتتاح الرسمي لم يُحدد حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه فور ‏الانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة.‏