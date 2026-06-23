وفد من الخارجية السورية يتفقد تجهيزات السفارة في طرابلس تمهيداً لإعادة افتتاحها

طرابلس-سانا
أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية برئاسة مدير الإدارة القنصلية محمد العمر، زيارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس، للاطلاع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى، بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، وذلك في إطار التحضيرات لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ سانا، اليوم الإثنين: إن الوفد أكد أن العمل جارٍ لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، تمهيداً لافتتاح السفارة في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن موعد الافتتاح الرسمي لم يُحدد حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة.