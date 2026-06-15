مفوض أممي: آلاف الضحايا والناجين في سوريا يطالبون بالعدالة والمساءلة

جنيف-سانا

أكّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن آلاف الضحايا والناجين في سوريا يطالبون بالعدالة والمساءلة، مشدداً على أهمية محاسبة رئيس النظام البائد.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن تورك قوله أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن “ملاحقة الرئيس السابق ومسؤولين آخرين،” رغم أنها في هذه المرحلة تتم غالباً غيابياً، تشكل خطوة مهمة يجب أن تحترم المعايير الدولية”.

من جهة أخرى، أكد تورك أن مسار حقوق الإنسان شهد تقدماً وانتكاسات، لكنه شدد على أن الاتجاه العام يظل يتقدم نحو تحقيق “حرية أوسع”، مضيفاً: إن العمل الحقوقي، بعيداً عن العناوين الرئيسية، يواصل تحسين حياة الملايين، وحماية الكرامة، وفتح الفرص.

ورحب تورك بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبراً أن الصراع خلف آثاراً مدمرة على حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، معرباً عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ومن تصعيد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.

كما دعا إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، محذراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، جراء استمرار الصراع واتساع نطاق العنف.

وفيما يخص اليمن، جدد تورك مطالبته بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين، فيما أشار إلى تحديات أمنية وإنسانية متزايدة في الصومال، وأعرب عن قلقه من تصاعد الحرب في أوكرانيا وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

واختتم تورك بالتأكيد أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها يشكلان أساساً لبناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.