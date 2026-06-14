الحصري: اتفاقية النقل الجوي بين سوريا والأردن تعزز الربط الجوي والتنافسية بين الناقلات

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أن اتفاقية النقل الجوي المُحدَّثة، بين سوريا والأردن التي وقعت اليوم الأحد، خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتواكب التطورات العالمية المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وأوضح الحصري عبر منصة “إكس”، أن الاتفاقية التي وقعها اليوم مع رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ضيف الله الفرجات تُحدّث الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1976، وتهدف إلى تعزيز التنافسية بين شركات الطيران، وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الناقلات الجوية للعمل بين البلدين، إضافة إلى إدخال وتنظيم ترتيبات الرمز المشترك (Code Share)، بما يسهم في توسيع شبكات الربط الجوي، وفتح آفاق جديدة للمسافرين وشركات الطيران.

وبيّن أن الاتفاقية تتضمن تطوير أطر التنسيق الفني والملاحي بين مركزي مراقبة المنطقة في دمشق وعمّان، بما يعزز انسيابية الحركة الجوية، ويرفع مستويات الكفاءة التشغيلية، إلى جانب ترسيخ أعلى معايير السلامة الجوية، والالتزام بمبادئ اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وأكد الحصري أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم حركة النقل والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

وجرى توقيع اتفاقية الخدمات الجوية المُحدَّثة بين سوريا والأردن في وقت سابق اليوم، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، والتي شهدت مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني حول متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.