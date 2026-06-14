لتعزيز جودة إنتاج الخبز.. إعادة تأهيل مخبز القصير الآلي في ريف حمص
سوريا والأردن يبحثان تنفيذ مخرجات مجلس التنسيق الأعلى وتعميق الشراكة الاستراتيجية
ترميم وتأهيل مستوصف كفرحلب تمهيداً لإعادته إلى الخدمة قريباً
بمشاركة وزير الطوارئ.. الصحة تطلق حملة “تبرعك بالدم حياة لغيرك”
لجان تصحيح أوراق الشهادة العامة تبدأ عملها وفق معايير صارمة لضمان العلامة المستحقة لكل طالب
سوريا والهيئة العربية للطاقة الذرية تبحثان توسيع مجالات الشراكة والتدريب والأمن السيبراني
من رحم الفقد وُلِدَ التفوق.. قصة يافع لم تهزمه الصعاب
الوزير الشيباني: سوريا عادت لأهلها وتضحيات السوريين أثمرت بلداً عزيزاً كريماً
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