الوزير الشيباني: سوريا عادت لأهلها وتضحيات السوريين أثمرت بلداً عزيزاً كريماً

الوزير الشيباني: عندما اغتصب النظام البائد سوريا أساء تمثيلها في الخارج

الوزير الشيباني: حريصون على أن يكون للسوريين احترامهم وتقديرهم في الخارج

الوزير الشيباني: الثورة تغير شكلها من ثورة التحرير إلى ثورة البناء

الوزير الشيباني: السوريون في الخارج أوصلوا أفضل صورة عن وطنهم

الوزير الشيباني: تركيا وقفت إلى جانب السوريين في أصعب الظروف

الوزير الشيباني: القنصلية السورية في غازي عنتاب بيت لكل السوريين

توسيع الحملة الإغاثية والصحية شرق درعا استجابة لتزايد احتياجات الوافدين من السويداء
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وزير الإعلام لـ سانا: السويداء ستظل رافعة للوطنية السورية كما كانت في فترات سوريا المفصلية
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بلدية غازي عنتاب تسلم بلدية حلب 5 حافلات نقل و5 ضواغط نفايات و700 حاوية قمامة لتعزيز النقل
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