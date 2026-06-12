مباحثات سورية- لبنانية لتعزيز التعاون في قطاع النقل البري والبحري بين البلدين

photo 2026 06 12 17 40 48 مباحثات سورية- لبنانية لتعزيز التعاون في قطاع النقل البري والبحري بين البلدين

بيروت-سانا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع مع وزير النقل والأشغال العامة اللبناني فايز رسامني اليوم الجمعة، التعاون بين البلدين في مجال النقل البري والبحري وآفاق تعزيزه.

وقالت السفارة السورية في بيروت في تدوينة على منصة “إكس”: إنه جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل البري والبحري بين البلدين، وتسهيل حركة عبور الشاحنات والمسافرين عبر المعابر الحدودية.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون استقبل في الـ 13 من الشهر الجاري الهزاع، وبحث معه العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان.

لقاء نقابي سوري سعودي لتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح العمال
سفارة أذربيجان بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى “يوم النصر”
الرئيس العراقي يرحّب باتفاق الحكومة السورية و”قسد” ويعتبره ركيزة لاستقرار المنطقة
الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويجري لقاءات على هامشه
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك