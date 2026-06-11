التأمينات الاجتماعية والعمل الدولية تبحثان في جنيف سبل تعزيز التعاون

جنيف-سانا



بحث مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب والوفد السوري المرافق، مع اختصاصي الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية إيان أورتون، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.

واستعرض خطيب جهود الحكومة السورية في رفع أجور العاملين في الدولة، وخاصة الحد الأدنى منها على الرغم من وجود العديد من التحديات المالية نتيجة ممارسات النظام البائد، إلى جانب تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية تشمل تحديث قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل، وتطوير البنية التقنية وأجهزة التفتيش، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الفني من المنظمة لهذا الغرض.

من جانبه، شدد أورتون على أهمية التعاون في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مشيراً إلى تأمين تمويل إضافي لدعم برامج المنظمة في سوريا خلال الفترة المقبلة.



ويشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي انطلق في الأول من حزيران الجاري ويستمر لغاية الـ 12 من شهر حزيران الجاري ‏في جنيف بسويسرا، ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضواً في منظمة ‌‏‌‏العمل الدولية، ويعد المؤتمر هو الهيئة العليا لمنظمة العمل الدولية، ويعقد سنوياً لمناقشة قضايا العمل ‏والعدالة الاجتماعية، ووضع المعايير الدولية الناظمة لعالم العمل.