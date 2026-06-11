سوريا تشارك في اجتماع الأمناء العامّين للبرلمانات العربية

دمشق-سانا ‏

شاركت سوريا اليوم الأربعاء في الاجتماع السابع والأربعين لجمعية الأمناء العامّين ‏للبرلمانات العربية، الذي عُقد تحت عنوان: “تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد ‏القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي”.‏

ومثل سوريا في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الأمين العام لمجلس ‏الشعب محمد حمزة شموط، وقدّم ورقة عمل عن الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير ‏محرك بحث يعمل على تتبّع آلية التشريع لكل قانون.‏

وأوضح شموط في تصريح لـ سانا، أهمية الاجتماع انطلاقاً من جوهر عنوانه، ‏حيث تعي الأمانات العامة للبرلمانات العربية اليوم أن التشريع الراسخ والقرار البرلماني ‏السديد لا يمكن أن يُصاغا بمعزل عن الدراسة العلمية الرصينة والمعلومة الدقيقة الموثقة، ‏مشيراً إلى أن هذه المراكز البحثية هي العصب الحقيقي الذي يحوّل الممارسة البرلمانية ‏من مجرد إجراءات إدارية إلى رافعة تنموية ومعرفية شاملة تخدم قضايا شعوبنا.

وأشار إلى أن مشاركة سوريا جاءت في إطار الحرص على تبادل الرؤى والأفكار مع ‏الأشقاء العرب، والتأكيد على رغبة سوريا في تعزيز التعاون البرلماني العربي، ‏والمساهمة في بناء شراكات معرفية تدعم تطوير الأداء التشريعي لمجالسنا كافة.

وترأس أعمال الاجتماع رئيس جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية، أمين عام مجلس ‏الشورى في المملكة العربية السعودية محمد بن داخل المطيري.

وتأسست جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية عام 1995 بقرار من الاتحاد ‏البرلماني العربي، بهدف تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وتبادل الخبرات وتطويرسوريا تشارك في اجتماع الأمناء العامّين للبرلمانات العربية