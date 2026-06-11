سوريا تشارك في اجتماع الأمناء العامّين للبرلمانات العربية

دمشق-سانا
شاركت سوريا اليوم الأربعاء في الاجتماع السابع والأربعين لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية، الذي عُقد تحت عنوان: “تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي”.
ومثل سوريا في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، وقدّم ورقة عمل عن الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير محرك بحث يعمل على تتبّع آلية التشريع لكل قانون.
وأوضح شموط في تصريح لـ سانا، أهمية الاجتماع انطلاقاً من جوهر عنوانه، حيث تعي الأمانات العامة للبرلمانات العربية اليوم أن التشريع الراسخ والقرار البرلماني السديد لا يمكن أن يُصاغا بمعزل عن الدراسة العلمية الرصينة والمعلومة الدقيقة الموثقة، مشيراً إلى أن هذه المراكز البحثية هي العصب الحقيقي الذي يحوّل الممارسة البرلمانية من مجرد إجراءات إدارية إلى رافعة تنموية ومعرفية شاملة تخدم قضايا شعوبنا.
وأشار إلى أن مشاركة سوريا جاءت في إطار الحرص على تبادل الرؤى والأفكار مع الأشقاء العرب، والتأكيد على رغبة سوريا في تعزيز التعاون البرلماني العربي، والمساهمة في بناء شراكات معرفية تدعم تطوير الأداء التشريعي لمجالسنا كافة.
وترأس أعمال الاجتماع رئيس جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية، أمين عام مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية محمد بن داخل المطيري.
وتأسست جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية عام 1995 بقرار من الاتحاد البرلماني العربي، بهدف تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وتبادل الخبرات وتطويرسوريا تشارك في اجتماع الأمناء العامّين للبرلمانات العربية