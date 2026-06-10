التنمية الإدارية تشارك في اجتماع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة

دمشق-سانا

شارك وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في أعمال اجتماع الجمعية العامة لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (MENAPAR)، الذي عُقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية في المنطقة.

وبينت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني والمؤسسي للشبكة، واعتماد التعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية الناظمة لعمل الجمعيات الدولية غير الربحية، إلى جانب التحضيرات المتعلقة بالانتخابات القادمة للشبكة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة التنمية الإدارية على توسيع شراكاتها العلمية والمهنية، وتعزيز حضورها في المنصات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يسهم في دعم جهود تطوير الإدارة العامة، وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية.