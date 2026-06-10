أردوغان: أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل وثيق بأمن ‌‏واستقرار ‏المنطقة‎

أنقرة-سانا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة عبر اعتداءاتها المتواصلة على دولها، لافتاً إلى أن بلاده ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع في الدول المجاورة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة: إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة باتت تشكل تهديداً مباشراً لتركيا أيضاً، مشدداً على أن أنقرة لن تتغاضى عن أي استهداف إسرائيلي لسوريا ولبنان، لما لهما من أهمية مباشرة في أمن بلاده.
وأوضح أردوغان أن أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار المنطقة.
وأشار الرئيس التركي إلى أن ما يجري في قطاع غزة وسوريا ولبنان والمنطقة يمثل تهديداً يتجاوز الإقليم، ليطال الإنسانية جمعاء، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ومنع تكرار مآسي التاريخ، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي يشجع على مزيد من التصعيد وتهديد الاستقرار.