أردوغان: أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل وثيق بأمن ‌‏واستقرار ‏المنطقة‎

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ‏إسرائيل ‏باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ‏عبر اعتداءاتها ‏المتواصلة على دولها، لافتاً إلى أن ‏بلاده ترفض أي ‏محاولات لفرض أمر واقع في ‏الدول المجاورة‎.‎

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال ‌‏اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة: إن ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت ‏إلى ‏مرحلة باتت تشكل تهديداً مباشراً لتركيا أيضاً، ‏مشدداً ‏على أن أنقرة لن تتغاضى عن أي استهداف ‏إسرائيلي ‏لسوريا ولبنان، لما لهما من أهمية مباشرة ‏في أمن بلاده‎.‎

وأوضح أردوغان أن أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل ‌‏وثيق بأمن واستقرار المنطقة‎.‎

وأشار الرئيس التركي إلى أن ما يجري في قطاع ‏غزة ‏وسوريا ولبنان والمنطقة يمثل تهديداً يتجاوز ‏الإقليم، ‏ليطال الإنسانية جمعاء، داعياً المجتمع ‏الدولي إلى تحمل ‏مسؤولياته في وقف الانتهاكات ‏الإسرائيلية ومنع تكرار ‏مآسي التاريخ، محذراً من ‏أن استمرار الصمت الدولي ‏يشجع على مزيد من ‏التصعيد وتهديد الاستقرار‎.‎