على هامش مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد عمال سوريا يجري لقاءات دولية وإقليمية لتعزيز ‏التعاون

جنيف-سانا
أجرى رئيس اتحاد نقابات العمال بسوريا عبد العليم البكور سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادات نقابية عربية ودولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، لبحث آفاق التعاون وتطوير العمل النقابي المشترك.
وركزت المباحثات التي أجراها البكور، مع مدير عام منظمة العمل العربية فائز المطيري، ورئيس اتحاد عمال إيطاليا بيير باولو ليوناردي، ورئيس اللجان العمالية في السعودية ناصر الجريد، ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد عمال الكويت فائز رشدان العازمي، على ضرورة توسيع آليات التعاون النقابي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنسيق في المحافل النقابية الإقليمية والدولية.
وأكد البكور أن الانفتاح على التجارب النقابية الدولية يشكل توجهاً استراتيجياً للاتحاد، بهدف تطوير الأداء النقابي، والارتقاء بدور المنظمات العمالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
يشارك في المؤتمر الذي انطلق الإثنين الماضي، ويستمر لغاية الـ 12 من شهر حزيران الجاري في مدينة جنيف، ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية.
ويعد مؤتمر العمل الدولي، الهيئة العليا لمنظمة العمل الدولية، ويعقد سنوياً لمناقشة قضايا العمل والعدالة الاجتماعية، ووضع المعايير الدولية الناظمة لعالم العمل.