على هامش مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد عمال سوريا يجري لقاءات دولية وإقليمية لتعزيز ‏التعاون

جنيف-سانا ‏

أجرى رئيس اتحاد نقابات العمال بسوريا عبد العليم البكور سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادات نقابية ‏عربية ودولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، لبحث ‏آفاق التعاون وتطوير العمل النقابي المشترك.‏

وركزت المباحثات التي أجراها البكور، مع مدير عام منظمة العمل العربية فائز المطيري، ورئيس ‏اتحاد عمال إيطاليا بيير باولو ليوناردي، ورئيس اللجان العمالية في السعودية ناصر الجريد، ‏ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد عمال الكويت فائز رشدان العازمي، ‏على ضرورة توسيع آليات التعاون النقابي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل في ‏مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنسيق في المحافل النقابية الإقليمية ‏والدولية. ‏

وأكد البكور أن الانفتاح على التجارب النقابية الدولية يشكل توجهاً استراتيجياً للاتحاد، بهدف ‏تطوير الأداء النقابي، والارتقاء بدور المنظمات العمالية في مواجهة التحديات الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏

يشارك في المؤتمر الذي انطلق الإثنين ‏الماضي، ويستمر لغاية الـ 12 من شهر حزيران الجاري ‏في مدينة جنيف، ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضواً في منظمة ‌‏‌‏العمل الدولية.‏

ويعد مؤتمر العمل الدولي، الهيئة العليا لمنظمة العمل الدولية، ويعقد سنوياً لمناقشة قضايا العمل ‏والعدالة الاجتماعية، ووضع المعايير الدولية الناظمة لعالم العمل. ‏