على هامش مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد عمال سوريا يجري لقاءات دولية وإقليمية لتعزيز ‏التعاون

IMG 20260610 121102 446 على هامش مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد عمال سوريا يجري لقاءات دولية وإقليمية لتعزيز ‏التعاون

جنيف-سانا ‏

أجرى رئيس اتحاد نقابات العمال بسوريا عبد العليم البكور سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادات نقابية ‏عربية ودولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، لبحث ‏آفاق التعاون وتطوير العمل النقابي المشترك.‏

IMG 20260610 121106 789 على هامش مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد عمال سوريا يجري لقاءات دولية وإقليمية لتعزيز ‏التعاون

وركزت المباحثات التي أجراها البكور، مع مدير عام منظمة العمل العربية فائز المطيري، ورئيس ‏اتحاد عمال إيطاليا بيير باولو ليوناردي، ورئيس اللجان العمالية في السعودية ناصر الجريد، ‏ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد عمال الكويت فائز رشدان العازمي، ‏على ضرورة توسيع آليات التعاون النقابي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل في ‏مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنسيق في المحافل النقابية الإقليمية ‏والدولية. ‏

وأكد البكور أن الانفتاح على التجارب النقابية الدولية يشكل توجهاً استراتيجياً للاتحاد، بهدف ‏تطوير الأداء النقابي، والارتقاء بدور المنظمات العمالية في مواجهة التحديات الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏

يشارك في المؤتمر الذي انطلق الإثنين ‏الماضي، ويستمر لغاية الـ 12 من شهر حزيران الجاري ‏في مدينة جنيف، ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضواً في منظمة ‌‏‌‏العمل الدولية.‏

ويعد مؤتمر العمل الدولي، الهيئة العليا لمنظمة العمل الدولية، ويعقد سنوياً لمناقشة قضايا العمل ‏والعدالة الاجتماعية، ووضع المعايير الدولية الناظمة لعالم العمل. ‏

35 متطوعاً من الدفاع المدني السوري يصلون قطر في إطار برنامج تدريبي
وفد من 23دولة رئيسية مانحة لمكتب أوتشا يزور سوريا للاطلاع على ‏الاحتياجات وبحث أولويات التعافي
باراك يشيد بما أحرزته سوريا خلال الأشهر الماضية
سوريا تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا حريق فندق كارتال كايا في تركيا
افتتاح منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك