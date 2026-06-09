الشؤون الاجتماعية و”اليونيسف” تبحثان تعزيز برامج دمج ذوي الإعاقة

نيويورك-سانا



بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مسؤول شؤون الإعاقة والتنمية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” غوبال ميترا، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في نيويورك.



وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تطوير البرامج وخدمات دمج، وتوسيع الشراكات الدولية، دعماً للتنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ الدمج وعدم التمييز، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وانطلقت اليوم أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر حتى الـ 11 من حزيران الجاري تحت شعار “الاتفاقية في عامها العشرين: الاحتفال بالإنجازات وتوطيدها وتشكيل المرحلة القادمة من التنفيذ في عالم متغير”.



ووقعت سوريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، وهي معاهدة دولية تلزم الأطراف فيها بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.