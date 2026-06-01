سنو: لقائي بالوزير الشيباني كان جيداً استعرضنا خلاله التقدم الذي أحرزته العلاقات بين البلدين

لندن-سانا

أعلنت المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، أن اللقاء الأخير الذي جمعها بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، تناول التقدم الذي تم إحرازه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت سنو في منشور لها على منصة إكس اليوم الإثنين: “أجريت محادثة جيدة مع الوزير الشيباني خلال زيارتي الأخيرة إلى دمشق بصفتي ممثل المملكة المتحدة لشؤون سوريا، واستعرضنا خلالها مدى التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية منذ كانون الأول 2024 “.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني التقى سنو، في لقاء وداعي بعد انتهاء مهامها في الـ 18 من الشهر الماضي، وأشاد بجهودها في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.